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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Оккупанты обстреляли детский сад в Чугуеве – погиб подросток (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 17:21
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Местная прокуратура занялась расследованием по факту нарушения законов и обычаев войны
Россияне совершили артиллерийский обстрел детского сада
Россияне совершили артиллерийский обстрел детского сада / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чугуеве Харьковской области из-за обстрела оккупантами детского сада погиб 15-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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14 марта российские войска совершили артиллерийский обстрел детского сада в Чугуеве. Осколками убило 15-летнего подростка.

Повреждено несколько домов. Местная прокуратура занялась расследованием по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Ситуація в Україні 14 березня

  • Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
  • Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії, пише "Українська правда". Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного виведення військ.
  • Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти лежать за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.
  • Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
  • Минулої доби угрупованням Повітряних сил Збройних сил України було вражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

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