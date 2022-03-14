Враг получает отпор и сдается в плен: подробности о боевых действиях от ВСУ

Захватчики пытаются захватить населенные пункты, но не достигают цели

ВСУ продолжают сопротивляться врагу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Генеральном штабе ВСУ доложили о военной обстановке в Украине на 14 марта. Там уверяют, что враг не достиг главной цели ведения боевых действий на территории нашей страны.

Оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен. На большинстве направлений при попытке продвинуться вперед противник сталкивается с сопротивлением украинских военных и гражданским сопротивлением местного населения.

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"Не имея значительных успехов, враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. Применяет боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по жилым районам крупных городов, вызывающе пренебрегая нормами международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что захватчики ужесточили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь.

Оккупанты предпринимают попытки овладеть населенными пунктами в районе города Изюм. Группировка сил обороны продолжает свою работу в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

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