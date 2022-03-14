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Хотят сдачи города: оккупанты прислали SMS с угрозами мэру Николаева

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 19:46
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Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил оккупантам сдать технику и заработать денег
Захватчики предлагают сдать Николаев
Захватчики предлагают сдать Николаев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные "угрожают" в SMS-сообщениях. Они предложили городскому голове Николаева обсудить условия сдачи города.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

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"Александр Федорович! Не доводите до гуманитарной катастрофы! Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграм. Не позволяйте националистам прикрываться Вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне. От Ваших действий зависит Ваша дальнейшая судьба!" - написали мэру Николаева.

На что он ответил: "Здравствуйте. Вы не подскажите, где сейчас находится русский корабль?".

Сенкевич предложил им сдать технику и заработать денег.

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"Похоже, моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе – сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых", – написал Сенкевич.

Бомбардировка Николаева

В Николаеве в результате вражеских обстрелов погибли 9 человек. Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 марта.

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"Мрази!!!!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки м*даками. Николаев", – написал губернатор.

Напомним, 13 марта стало известно, что в Николаеве враг разбомбил госпредприятие "Заря".

"Выясняем обстоятельства. Орки не только нас боятся, они нас уважают. Это основной показатель того, что победа будет за нами. У нас свобода и мы за неё боремся. А у них рабство. Хочется, чтоб наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперёд и отстаивать родную землю. Разом до перемоги!" – заявил Виталий Ким.

Как сообщили в областном ГСЧС, в результате вражеского обстрела повреждено здание одного из цехов на территории ГП УПК "Заря" – "Маштпроект".

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