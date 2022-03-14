Ракета однозначно российская — Минобороны об ударе по Донецку

Ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, является российской — об этом заявил на брифинге офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонид Матюхин.
"Вы уже встречали такую информацию, что в Донецке упала ракета или иной боеприпас. Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или другой боеприпас", — сказал он.
Матюхин подчеркнул, что украинские города за 18 дней пострадали намного больше, чем Донецк, который, по заявлениям российской пропаганды, якобы 8 лет обстреливают ВСУ.
"Каждый из вас элементарно может посмотреть, что российская пропаганда на протяжении восьми лет рассказывала о том, что украинские Вооруженные силы обстреливают Донецк и другие города. Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк за 8 лет, и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают на протяжении уже более двух недель", — сказал он.
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Ранее ряд российских СМИ распространил сообщение о том, что по центру Донецка был нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У". Пропагандисты обвинили ВСУ в гибели 20 человек и ранении 28 человек.
Ситуация в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).