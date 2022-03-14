Ракета однозначно российская — Минобороны об ударе по Донецку

Офицер Леонид Матюхин прокомментировал заявления российских СМИ

В Минобороны прокомментировали обстрел Донецка / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, является российской — об этом заявил на брифинге офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонид Матюхин.

"Вы уже встречали такую информацию, что в Донецке упала ракета или иной боеприпас. Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или другой боеприпас", — сказал он.

Матюхин подчеркнул, что украинские города за 18 дней пострадали намного больше, чем Донецк, который, по заявлениям российской пропаганды, якобы 8 лет обстреливают ВСУ.

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"Каждый из вас элементарно может посмотреть, что российская пропаганда на протяжении восьми лет рассказывала о том, что украинские Вооруженные силы обстреливают Донецк и другие города. Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк за 8 лет, и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают на протяжении уже более двух недель", — сказал он.

Ранее ряд российских СМИ распространил сообщение о том, что по центру Донецка был нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У". Пропагандисты обвинили ВСУ в гибели 20 человек и ранении 28 человек.

Ситуация в Украине 14 марта