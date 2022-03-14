Ракета однозначно російська — Міноборони про удар по Донецьку

Офіцер Леонід Матюхін прокоментував заяви російських ЗМІ

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Ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, є російською – про це заявив на брифінгу офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін.

"Ви вже зустрічали таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас. Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи інший боєприпас", – сказав він.

Матюхін наголосив, що українські міста за 18 днів постраждали набагато більше, ніж Донецьк, який, за заявами російської пропаганди, нібито 8 років обстрілюють ЗСУ.

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"Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда протягом восьми років розповідала про те, що українські Збройні сили обстрілюють Донецьк та інші міста. Ви елементарно можете подивитися на те, який сьогодні Донецьк за 8 років, та можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад двох тижнів", – сказав він.

Раніше російські ЗМІ поширили повідомлення про те, що по центру Донецька було завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Пропагандисти звинуватили ЗСУ у загибелі 20 осіб та пораненні 28 осіб.

Ситуація в Україні 14 березня