Ракета однозначно російська — Міноборони про удар по Донецьку

Ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, є російською – про це заявив на брифінгу офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін.
"Ви вже зустрічали таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас. Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи інший боєприпас", – сказав він.
Матюхін наголосив, що українські міста за 18 днів постраждали набагато більше, ніж Донецьк, який, за заявами російської пропаганди, нібито 8 років обстрілюють ЗСУ.
"Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда протягом восьми років розповідала про те, що українські Збройні сили обстрілюють Донецьк та інші міста. Ви елементарно можете подивитися на те, який сьогодні Донецьк за 8 років, та можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад двох тижнів", – сказав він.
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Раніше російські ЗМІ поширили повідомлення про те, що по центру Донецька було завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Пропагандисти звинуватили ЗСУ у загибелі 20 осіб та пораненні 28 осіб.
Ситуація в Україні 14 березня
- Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни Заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
- Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії. Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного відведення військ.
- Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти знаходяться за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.
- Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. Територією заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
- Минулої доби угрупуванням Повітряних сил Збройних сил України було знищено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).