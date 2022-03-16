Росія вночі завдала ракетні та артилерійські удари по Одеській області

Окупанти стріляли з корабля з далекої від берега відстані

Ворог атакував Одеську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі проти 16 березня російські окупанти з корабля здійснили ракетно-артилерійський обстріл українського узбережжя в Одеській області. Стріляли поблизу села Тузли.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.

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За його даними, ворог випустив величезну кількість боєприпасів з далекої відстані.

"Хотіли прощупати систему берегової оборони. Результат не досягнуто. Спроб висадки десантних військ не було", – йдеться в повідомленні.

Не перший удар в області

7 березня ракетний удар також був завданий по селу Тузли, по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог атакував з моря.

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Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

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