Россия ночью нанесла ракетные и артиллерийские удары по Одесской области

Оккупанты стреляли с корабля с далекого от берега расстояния

Враг атаковал Одесскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 16 марта российские оккупанты с корабля совершили ракетно-артиллерийские обстрелы украинского побережья в Одесской области. Стреляли вблизи села Тузлы.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

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По его данным, враг выпустил огромное количество боеприпасов с дальнего расстояния.

"Хотели прощупать систему береговой обороны. Результат не достигнут. Попыток высадки десантных войск не было", – говорится в сообщении.

Не первый удар в области

7 марта ракетный удар также был нанесен по селу Тузлы, по объектам критической инфраструктуры. Враг атаковал с моря.

Украинцев просят не снимать ПВО

Украинцев призывали не снимать на видеоработу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему прилетит.

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"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу – ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", – отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", – написал нардеп в Telegram.

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