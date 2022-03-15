Зібрали 500 літаків і нічого не можуть: Арестович пояснив провал окупантів

Авіація ворога закінчується, літаки, що залишилися, перекинуті на Донбас. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"У нас вже третю добу противник не застосовує свою авіацію по Києву, Харкову, Сумам і Миколаєву або ж застосовує обмежено", – сказав він.

Говорячи про те, чому так відбувається, він зауважив, що російська авіація зазнає величезних втрат на нашій території.

"Чому це відбувається? Зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків (Путін. – Ред.), але російська авіація нездатна проводити складні бойові операції. Для цього необхідно багато років, багато навчань і багато грошей, цього у них немає. Повітряні удари були поодинокими літаками (по 2, максимум по 4-6). 83 літаки наші ЗСУ вже збили, це означає, що вони вже використали 120-150 літаків з 500, половини з них вже немає. Єдиний район, де вони зосередили свої сили, – зона ООС", – сказав він.