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Собрали 500 самолетов и ничего не могут: Арестович объяснил провал оккупантов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 марта, 14:58
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Большая часть российской авиации уже стерта с лица украинской земли
Враг переключил основные усилия на зону ООС
Враг переключил основные усилия на зону ООС / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиация врага заканчивается, оставшиеся самолеты переброшены на Донбасс. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"У нас уже третьи сутки противник не применяет свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам и Николаеву или же применяет ограниченно"- сказал он.

Говоря о том, почему так, он отметил, что российская авиация терпит огромные потери на нашей территории.

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"Почему это происходит? Собрал вокруг нас 500 своих боевых самолетов ( Путин. – Ред.), но российская авиация неспособна проводить сложные боевые операции. Для этого необходимо много-много лет, много учений и много денег, этого у них нет. Воздушные удары были одиночными самолетами ( по 2, максимум по 4-6). 83 самолета наши ВСУ уже сбили. Это значит, что они уже использовали 120-150 самолетов из 500, половины из них уже нет . Единственный район, где они сосредоточили свои силы, – зона ООС", – сказал Арестович.

Общие потери противника на текущие сутки:

  • личного состава более ‒ 13 500 человек,
  • танков ‒ 404,
  • боевых бронированных машин ‒ 1279,
  • артиллерийских систем – 150,
  • РСЗО – 64,
  • средств ПВО – 36 ед.,
  • самолетов – 81,
  • вертолетов – 95,
  • автомобильной техники – 640 ед.,
  • кораблей /катеров – 3,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

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