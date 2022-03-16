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ЗСУ успішно зупиняють ворога на багатьох напрямках: деталі від Генштабу

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 березня, 18:13
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Російські війська успішно відганяють від столиці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб ЗСУ доповів про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня — це двадцять перша доба протистояння України російському вторгненню.

Російські війська продовжують стратегічну наступальну операцію. Завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково окупанти досягли мети на Донецькому напрямку, але зупинені на Миколаївському напрямку.

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У Генштабі повідомляють, що ворог намагається переміщувати додаткові резерви Східного воєнного округу. Але у зв’язку зі значними втратами на південному напрямку командування російських збройних сил відмовилось від посилення військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами.

Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів.

Що відбувається по напрямках

На Волинському напрямку наступальних дій не спостерігалося, проте зафіксовано ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

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Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій у напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва, але не досяг успіху та перейшов до оборони.

На Сіверському напрямку противника зупинено.

Ворог не полишає спроб захопити Чернігів, проте активних наступальних дій не проводить. Окупанти проводять перегрупування військ та намагаються організувати логістичне забезпечення, але марно.

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У напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів у межах населених пунктів Богданівка та Велика Димерка.

Проводиться повітряна розвідка позицій із застосуванням безпілотника ЛА "Орлан-10".

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Ворог продовжує блокувати міста Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Також мають місце невдалі спроби блокування Харкова.

На Донецькому та Таврійському напрямках у результаті штурмових дій у районі Попасної противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.

У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове.

На Волноваському напрямку окупанти намагаються наступати в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами Збройних Сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов.

Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях. При цьому агресори активно використовують аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму.

У Чорноморській операційній зоні бойові кораблі здійснювали обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке.

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