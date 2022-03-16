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ВСУ успешно останавливают врага по многим направлениям: детали от Генштаба

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 марта, 18:13
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Российские войска успешно отгоняют от столицы
ВСУ продолжают сопротивляться российскому вторжению
ВСУ продолжают сопротивляться российскому вторжению / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб ВСУ отчитался о военной обстановке в Украине по состоянию на 16 марта – это двадцать первые сутки противостояния Украины российскому вторжению.

Российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию. Задания по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично оккупанты достигли цели на Донецком направлении, но остановлены на Николаевском направлении.

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В Генштабе сообщают, что противник пытается перемещать дополнительные резервы Восточного военного округа. Но в связи с большими потерями на южном направлении командование российских вооруженных сил отказалось от усиления войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями.

Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений.

Что происходит по направлениям

На Волынском направлении наступательных действий не наблюдалось, однако зафиксировано ведение воздушной разведки с применением БПЛА "Орлан-10".

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Враг предпринимает попытки возобновления наступательных действий в направлении Вышгорода. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева, но не добился успеха и перешел к обороне.

На Сиверском направлении противник остановлен.

Враг не оставляет попыток захватить Чернигов, однако активных наступательных действий не предпринимает. Оккупанты проводят перегруппировку войск и пытаются организовать логистическое обеспечение, но тщетно.

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В направлении Броваров наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка.

Проводится воздушная разведка позиций с применением беспилотника ЛА Орлан-10.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Враг продолжает блокировать города Сумы, Лебедин и Ахтырка. Активных наступательных действий враг не проводит. Также имеют место неудачные попытки блокировки Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях в результате штурмовых действий в районе Попасной противник понес потери и вынужден отойти для перегруппировки.

В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное. 15 марта армейская авиация противника нанесла огненное поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново.

На Волновахском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

На Криворожском направлении враг предпринимает попытки возобновить наступление в направлении населенных пунктов Большая Кострома, Малая Кострома и Кривого Рога. В результате огневого поражения, нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины, противник был остановлен, понес потери и отошел.

Авиация противника продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях. При этом агрессоры активно используют аэродромную сеть Республики Беларусь и оккупированного Крыма.

В Черноморской операционной зоне боевые корабли совершали обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое.

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