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ЗСУ ювелірно розбомбили дивізіон ворожих гаубиць (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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16 березня, 11:35
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Ворог розмістив зброю на площі залізничного вокзалу у Тростянці Сумської області
Українські військові знищили техніку ворога
Українські військові знищили техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Про це на своїй сторінці у Facebook пише 93-а ОМБр Холодний Яр.

"Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для наших бійців вразити техніку окупанта та не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням.

"Холодноярцям вдалося з нею впоратися. Щодня наближаємо перемогу!", – йдеться у повідомленні

Переломний момент

  • Вранці 16 березня ЗСУ пішли у контрнаступ на деяких оперативних напрямках. Це може докорінно змінити дипломатичні позиції російської та української сторін.
  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
  • У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині.
  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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