ЗСУ ювелірно розбомбили дивізіон ворожих гаубиць (відео)

Українські військові знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Про це на своїй сторінці у Facebook пише 93-а ОМБр Холодний Яр.
"Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для наших бійців вразити техніку окупанта та не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням.
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"Холодноярцям вдалося з нею впоратися. Щодня наближаємо перемогу!", – йдеться у повідомленні
Переломний момент
- Вранці 16 березня ЗСУ пішли у контрнаступ на деяких оперативних напрямках. Це може докорінно змінити дипломатичні позиції російської та української сторін.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
- У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.