ВСУ ювелирно разбомбили дивизион вражеских гаубиц (видео)

Украинские военные уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Об этом на своей странице в Facebook пишет 93-я ОМБр Холодный Яр.
"Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для наших бойцов поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей.
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"Холодноярцам удалось с ней справиться. Каждый день приближаем победу!", – отмечается в сообщении.
Переломный момент
- Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на ряде оперативных направлений. Это может в корне изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
- В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.
- В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
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- Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.