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Чи був Кадиров в Україні – журналісти перевірили

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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16 березня, 17:32
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За останні 7 днів номери Кадирова не підключалися у роумінгу до українських вишок зв'язку
Журналісти написали Кадирову в Telegram, щоб перевірити його місцезнаходження
Журналісти написали Кадирову в Telegram, щоб перевірити його місцезнаходження / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня.

Про це пише Українська правда.

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Джерела в СБУ повідомили, що у Кадирова є два телефонні номери. За даними українських мобільних операторів, за останні 7 днів ці номери Кадирова не підключалися в роумінгу до українських вишок зв'язку.

За допомогою публічного онлайн-сервісу журналісти спробували дізнатися адресу, країну та місто, де перебуває номер телефона Кадирова.

Цей сервіс генерує посилання, яке допомагає виявити місцеперебування номера, якщо користувач перейде за посиланням. Водночас користувач ні про що не здогадується, адже за посиланням він переходить на звичайний сайт.

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Журналісти "Української правди" написали Кадирову в Telegram та представилися співробітниками РІА "Новости". Вони додали посилання на статтю саме того дня, коли, за словами Кадирова, він був під Києвом.

Сервіс знайшов таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

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За такими даними виявилось, що Кадиров збрехав про перебування в Україні.

Що відомо

  • На своїх ресурсах Кадиров розмістив відео, яке, на його думку, має довести його присутність в Україні неподалік столиці та показати, що він вступив в активну фазу війни в нашій країні. Щоправда, відео зняте в якомусь закритому приміщенні без вікон та світла, що не доводить його присутності в Україні.
  • Про діяльність представника Чечні у війні проти України всі дізнаються з його відео, які він розміщує у соцмережах. У перші дні вторгнення Росії в нашу країну Кадиров сипав погрозами та попередженнями, що його головорізи візьмуть Київ за три дні.
  • Потім Кадиров почав скаржитися, що українці телефонують родичам солдатів-окупантів родом з його регіону та інформують їх про смерть синів чи чоловіків. Він переконаний, що військові живі, але без зв'язку, тому, мабуть, приїхав збирати рештки свого бандформування в київських лісах.
  • На початку березня у Бородянці на Київщині кадировці захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персонал. Це сталося близько 13:00, надвечір вони вийшли із закладу.
  • Прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомила 2 березня, що у білоруському Мозирі морги забиті вбитими чеченцями.

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