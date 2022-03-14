За голову Кадирова оголошено нагороду – будинок та 40 соток землі

Нагороду за вбивство голови Чечні Рамзана Кадирова обіцяю – будинок та ділянку 40 соток під Києвом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екснардеп Євген Рибчинський.
"Якщо Кадиров справді під Києвом, то кожен боєць ЗСУ та тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу та поплічника Huila. Обіцяю за голову Кадирова – будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заіржавіє", – написав Рибчинський.
Раніше радник голови МВС України Антон Геращенко повідомляв, що Кадиров відсиджується в Іванковому. Згідно з заявою голови Чечні Рамзана Кадирова він перебуває в Україні, неподалік Києва, і вже роздає злочинні накази російським спецпризначенцям в якомусь бункері. Зокрема, вони планували викрадати українських дітей
Що відомо
- На своїх ресурсах Кадиров розмістив відео, яке, на його думку, має довести його присутність в Україні неподалік столиці та показати, що він вступив в активну фазу війни в нашій країні. Щоправда, відео зняте у якомусь закритому приміщенні без вікон та світла, що не доводить його присутності в Україні.
- Про діяльність представника Чечні у війні проти України всі дізнаються з його відео, які він розміщує у соцмережах. У перші дні вторгнення Росії в нашу країну Кадиров сипав погрозами та попередженнями, що його головорізи візьмуть Київ за три дні.
- Потім Кадиров почав скаржитися, що українці телефонують родичам солдатів-окупантівродом з його регіону та інформують їх про смерть синів чи чоловіків. Він переконаний, що військові живі, але без зв'язку, тому, мабуть, приїхав збирати рештки свого бандформування в київських лісах.
- На початку березня у Бородянці на Київщині кадировці захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персонал. Це сталося близько 13:00, надвечір вони вийшли із закладу.
- Прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомила 2 березня, що у білоруському Мозирі морги забиті вбитими чеченцями.