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Кадиров доручив спецназу викрасти сиріт із дитбудинку під Києвом: вони запізнилися (відео)

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13 березня, 21:52
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Перша особиста операція чеченського злочинця провалилася
Захисники слов'янських народів / Колаж "Сьогодні"
Захисники слов'янських народів / Колаж "Сьогодні"

Згідно з заявою чеченського лідера Рамзана Кадирова, він в Україні, неподалік Києва, і вже роздає злочинні накази російському спецназу в якомусь бункері. Зокрема, вони планували викрадати українських дітей.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі колишній радник глави МВС України Антон Геращенко.

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Що відомо

На своїх ресурсах Кадиров розмістив відео, яке, на його думку, має довести його присутність в Україні неподалік столиці та показати, що він вступив в активну фазу війни в нашій країні. Щоправда, відео зняте у якомусь закритому приміщенні без вікон та світла, що не доводить його присутності в Україні.

"Кадиров приїхав в Україну і перше, що вони роблять – планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку. Послухайте самі, що доповідають покидьку Кадирову на 20-й секунді цього відео! "І одразу по-нахабному підійшли до дитячого будинку, зайшли всередину, але, на жаль, дітей там не виявилося". У цьому вся суть кадировщини: викрадення, тортури, залякування та позування для соціальних мереж. Дітей з дитбудинку, мабуть, хотіли використати для чергового запису піар-відеоролика Кадирова", – написав Геращенко.

Відосики Кадирова

  • Про діяльність представника Чечні у війні проти України всі дізнаються з його відео, які він розміщує у соцмережах. У перші дні вторгнення Росії в нашу країну Кадиров сипав погрозами та попередженнями, що його головорізи візьмуть Київ за три дні.
  • Потім Кадиров почав скаржитися, що українці телефонують родичам солдатів-окупантів родом з його регіону та інформують їх про смерть синів чи чоловіків. Він переконаний, що військові живі, але без зв'язку, тому, мабуть, приїхав збирати рештки свого бандформування в київських лісах.
  • На початку березня у Бородянці на Київщині кадировці захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персонал. Це сталося близько 13:00, надвечір вони вийшли із закладу.
  • Прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомила 2 березня, що у білоруському Мозирі морги забиті вбитими чеченцями.

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