За голову Кадырова объявлена награда – дом и 40 соток земли

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Украине и отсиживается в подвале

Глава Чечни Рамзан Кадыров / Фото: Коллаж: Сегодня

Награду за убийство главы Чечни Рамзана Кадырова обещаю – дом и участок в 40 соток под Киевом. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Евгений Рыбчинский.

"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Нuila. Обещаю за голову Кадырова – дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет", – написал Рыбчинский.

Ранее советник главы МВД нашей страны Антон Геращенко сообщал, что Кадыров отсиживается в Иванково. Согласно заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова он находится в Украине, недалеко от Киева, и уже раздает преступные приказы российскому спецназу в каком-то бункере. В частности, они планировали похищать украинских детей.

Реклама

Что известно