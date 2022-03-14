За голову Кадырова объявлена награда – дом и 40 соток земли

Награду за убийство главы Чечни Рамзана Кадырова обещаю – дом и участок в 40 соток под Киевом. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Евгений Рыбчинский.
"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Нuila. Обещаю за голову Кадырова – дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет", – написал Рыбчинский.
Ранее советник главы МВД нашей страны Антон Геращенко сообщал, что Кадыров отсиживается в Иванково. Согласно заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова он находится в Украине, недалеко от Киева, и уже раздает преступные приказы российскому спецназу в каком-то бункере. В частности, они планировали похищать украинских детей.
Что известно
- На своих ресурсах Кадыров разместил видео, которое, по его мнению, должно доказать его присутствие в Украине недалеко от столицы и показать, что он вступил в активную фазу войны в нашей стране. Правда, видео снято в каком-то закрытом помещении без окон и света, что не доказывает его присутствия в Украине.
- О деятельности представителя Чечни в войне против Украины все узнают из его видео, которые он размещает в соцсетях. В первые дни вторжения России в нашу страну Кадыров сотрясал воздух угрозами и предупреждениями, что его головорезы возьмут Киев за три дня.
- Потом Кадыров начал жаловаться, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из его региона и информируют их о смерти сыновей или мужей. Он убежден, что военные живы, но без связи, поэтому, наверное, приехал собирать остатки своего бандформирования по киевским лесам.
- В начале марта в Бородянке Киевской области кадыровцы захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал. Это произошло около 13:00, к вечеру они вышли из заведения.
- Пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, сообщила 2 марта, что в белорусском Мозыре морги забиты убитыми чеченцами.