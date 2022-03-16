Был ли Кадыров в Украине – журналисты проверили

За последние 7 дней номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи

Журналисты написали Кадырову в Telegram, чтобы проверить его местонахождение / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не был в Украине в течение последней недели.

Об этом пишет Украинская правда.

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Источники в СБУ сообщили, что у Кадырова есть два телефонных номера. Согласно данным украинских мобильных операторов, за последние 7 дней эти номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.

С помощью публичного онлайн-сервиса журналисты попытались узнать адрес, страну и город, где находится номер телефона Кадырова.

Этот сервис генерирует ссылку, которая позволяет обнаружить местонахождение номера, как только пользователь перейдет по ссылке. При этом пользователь ни о чем не догадывается, ведь по ссылке он переходит на обычный сайт.

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Журналисты "Украинской правды" написали Кадырову в Telegram и представились сотрудниками РИА "Новости". Они добавили ссылку на статью именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился под Киевом.

Сервис нашел такую ​​геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

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Т. е. оказалось, что Кадыров соврал о пребывании в Украине.

Что известно

На своих ресурсах Кадыров разместил видео, которое, по его мнению, должно доказать его присутствие в Украине недалеко от столицы и показать, что он вступил в активную фазу войны в нашей стране. Правда, видео снято в каком-то закрытом помещении без окон и света, что не доказывает его присутствия в Украине.

О деятельности представителя Чечни в войне против Украины все узнают из его видео, которые он размещает в соцсетях. В первые дни вторжения России в нашу страну Кадыров сотрясал воздух угрозами и предупреждениями, что его головорезы возьмут Киев за три дня.

Потом Кадыров начал жаловаться, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из его региона и информируют их о смерти сыновей или мужей. Он убежден, что военные живы, но без связи, поэтому, наверное, приехал собирать остатки своего бандформирования по киевским лесам.

В начале марта в Бородянке Киевской области кадыровцы захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал. Это произошло около 13:00, к вечеру они вышли из заведения.

Пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, сообщила 2 марта, что в белорусском Мозыре морги забиты убитыми чеченцами.

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