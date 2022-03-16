Ніякого шведського нейтралітету! Подоляк відповів Москві

У Зеленського відреагували на заяви путінських переговорників

Подоляк прокоментував можливі моделі нейтралітету для України. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна вимагає особливий варіант нейтралітету з юридично вивіреними та непротокольними гарантіями безпеки.

Про це заявив член делегації України у переговорах із Росією, радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише "українською" і лише про юридично вивірені "гарантії безпеки". І жодних інших моделей чи варіантів", – сказав він.

Подоляк зазначив, що насамперед Україні потрібні абсолютні гарантії безпеки – дієві, а не протокольні чи будапештські.

"А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на боці України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї. І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито, – наголосив він.

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Радник голови ОП додав, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка б нападала чи планувала нападати на сусідів.

"На відміну від цих самих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки", – підсумував Подоляк.

У РФ заговорили про "шведський варіант" для України

За даними російських ЗМІ, Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави, але при цьому держави, що має власну армію та військово-морські сили.

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"Обговорюється комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії. Україна пропонує австрійський чи шведський варіант — нейтральної демілітаризованої держави, маючи власну армію і ВМС. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництва міністерств оборони Росії та України", – сказав представник РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський.

У Кремлі назвали компромісом демілітаризацію України за прикладом Швеції.

"Це варіант, який дійсно зараз обговорюється і який може розглядатися як певний компроміс", – сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Ситуація в Україні 16 березня