Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Ніякого шведського нейтралітету! Подоляк відповів Москві

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 16:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Зеленського відреагували на заяви путінських переговорників
Подоляк прокоментував можливі моделі нейтралітету для України. Фото: колаж "Сьогодні"
Подоляк прокоментував можливі моделі нейтралітету для України. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна вимагає особливий варіант нейтралітету з юридично вивіреними та непротокольними гарантіями безпеки.

Про це заявив член делегації України у переговорах із Росією, радник голови ОП Михайло Подоляк.

Реклама

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише "українською" і лише про юридично вивірені "гарантії безпеки". І жодних інших моделей чи варіантів", – сказав він.

Подоляк зазначив, що насамперед Україні потрібні абсолютні гарантії безпеки – дієві, а не протокольні чи будапештські.

"А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на боці України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї. І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито, – наголосив він.

Реклама

Радник голови ОП додав, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка б нападала чи планувала нападати на сусідів.

"На відміну від цих самих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки", – підсумував Подоляк.

У РФ заговорили про "шведський варіант" для України

За даними російських ЗМІ, Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави, але при цьому держави, що має власну армію та військово-морські сили.

Реклама

"Обговорюється комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії. Україна пропонує австрійський чи шведський варіант — нейтральної демілітаризованої держави, маючи власну армію і ВМС. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництва міністерств оборони Росії та України", – сказав представник РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський.

У Кремлі назвали компромісом демілітаризацію України за прикладом Швеції.

"Це варіант, який дійсно зараз обговорюється і який може розглядатися як певний компроміс", – сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Ситуація в Україні 16 березня

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
  • Сухопутні війська ЗСУ у Facebook опублікували відео знищення колони ворожої техніки під Києвом. Своєю чергою у Генштабі ЗСУ повідомили, що за останню добу українські захисники знищили майже 400 одиниць військової техніки російських окупантів.
  • Російсько-окупаційні війська вперше бомбили цивільні об'єкти у Запоріжжі – залізничний вокзал та ботанічний сад, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
  • Російські окупанти влаштували погром у міській раді міста Буча Київської області та захопили у заручники співробітників та волонтерів. Також оприлюднено список заручників.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти