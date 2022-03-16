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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Никакого шведского нейтралитета! Подоляк ответил Москве

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 марта, 16:05
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Подоляк прокомментировал возможные модели нейтралитета для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Подоляк прокомментировал возможные модели нейтралитета для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и непротокольными гарантиями безопасности.

Об этом заявил член делегации Украины в переговорах с Россией, советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенные "гарантии безопасности". И никаких других моделей или вариантов", – сказал он.

Подоляк отметил, что прежде всего Украине нужны абсолютные гарантии безопасности – действенные, а не протокольные или будапештские.

"А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объёма оружия. И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", – отметил он.

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Советник главы ОП добавил, что Украина никогда не была милитарным государством, которое бы нападало или планировано нападать на соседей.

"В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", – подытожил Подоляк.

В РФ заговорили про "шведский вариант" для Украины

По данным российских СМИ, Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы.

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"Обсуждается комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский или шведский вариант — нейтрального демилитаризованного государства, при этом имея собственную армию и ВМС. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководства министерств обороны России и Украины", – сказал представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции.

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ситуация в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противником не выполнены. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
  • Сухопутные войска ВСУ в Facebook опубликовали видео уничтожения колонны вражеской техники под Киевом. В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки украинские защитники уничтожили почти 400 единиц военной техники российских оккупантов.
  • Российско-оккупационные войска впервые бомбили гражданские объекты в Запорожье – железнодорожный вокзал и ботанический сад, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
  • Российские оккупанты устроили погром в городском совете города Буча Киевской области и захватили в заложники сотрудников и волонтеров. Также обнародован список заложников.

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