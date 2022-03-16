Оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу и ботсаду в Запорожье (видео)

К счастью, никто не погиб

Ракеты оккупантов прилетели утром на вокзал. Фото: коллаж "Сегодня"

Российско-оккупационные войска впервые бомбили гражданские объекты в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА/ОВА Александр Старух в Telegram.

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"Утро оказалось не добрым. Главная новость – впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", – написал он.

Старух добавил, что более 3000 человек из Мариуполя ночью добрались до Запорожья.

Во второй час ночи 3207 автомобилей из Мариуполя приехали в Запорожье. Власти уже приняли и расселили более 3000 человек, из них 772 ребенка.

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