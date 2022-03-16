Окупанти завдали ракетного удару по вокзалу та ботсаду в Запоріжжі (відео)

На щастя, ніхто не загинув

Ракети окупантів прилетіли зранку на вокзал. Фото: колаж "Сьогодні"

Російсько-окупаційні війська вперше бомбардували цивільні об'єкти в Запоріжжі.

Про це повідомив глава Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух в Telegram.

Реклама

"Ранок виявився не добрим. Головна новина – вперше в Запоріжжі цивільні об'єкти зазнали бомбардування. Ракети прилетіли до району залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла до району ботанічного саду", – написав він.

Старух додав, що понад 3000 людей з Маріуполя вночі дісталися Запоріжжя.

О другій годині ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла і розселила понад 3000 осіб, з них 772 дитини.

Реклама

Ситуація в Україні 16 березня