Окупанти завдали ракетного удару по вокзалу та ботсаду в Запоріжжі (відео)

Російсько-окупаційні війська вперше бомбардували цивільні об'єкти в Запоріжжі.
Про це повідомив глава Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух в Telegram.
"Ранок виявився не добрим. Головна новина – вперше в Запоріжжі цивільні об'єкти зазнали бомбардування. Ракети прилетіли до району залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла до району ботанічного саду", – написав він.
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Старух додав, що понад 3000 людей з Маріуполя вночі дісталися Запоріжжя.
О другій годині ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла і розселила понад 3000 осіб, з них 772 дитини.
Ситуація в Україні 16 березня
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Американський телеканал CNN повідомив, що у вівторок, 15 березня, українські військові знищили кілька російських військових гелікоптерів у захопленому окупантами міжнародному аеропорту Херсона.
- Адміністрація Білого дому не поспішає закривати небо над Україною, щоб зберегти більше життів громадян нашої країни, на житлові будинки яких регулярно летять бомби міжнародного злочинця Володимира Путіна.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
- Незважаючи на обстріл столиці України, рано-вранці 15 березня сюди прибули лідери трьох європейських держав: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його колега зі Словенії Янез Янша. Вийшовши до журналістів, президент України Володимир Зеленський заявив: "З такими друзями ми переможемо".