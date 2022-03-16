Под Киевом оккупанты взяли в плен украинских волонтеров – список

Российские военные ворвались в горсовет Бучи, устроили там беспорядок и захватили шестерых украинцев – их документы выбросили

В Буче военные РФ захватили заложников / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен украинских волонтеров и сотрудников горсовета. Они до последнего помогали местным жителям под обстрелами.

Об этом сообщили в Бучанском горсовете.

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Когда военные РФ уезжали, они выбросили паспорта людей и другие документы.

Список пленных

Гапченко Дмитрий Александрович;

Черкасский Леонид Ефимович;

Цыган Николай Владимирович;

Ющенко Анатолий Викторович;

Уманец Владимир Александрович;

Матюк Сергей Александрович.

"Просим Офис Президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую областную государственную администрацию помочь в освобождении наших людей", - написали в пресс-службе горсовета.

Что делать, если на ваших глазах военные РФ берут людей в плен

В Facebook Верховной Рады Украины написали, что СБУ создала объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

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