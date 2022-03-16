Под Киевом оккупанты взяли в плен украинских волонтеров – список

Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен украинских волонтеров и сотрудников горсовета. Они до последнего помогали местным жителям под обстрелами.
Об этом сообщили в Бучанском горсовете.
Когда военные РФ уезжали, они выбросили паспорта людей и другие документы.
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Список пленных
- Гапченко Дмитрий Александрович;
- Черкасский Леонид Ефимович;
- Цыган Николай Владимирович;
- Ющенко Анатолий Викторович;
- Уманец Владимир Александрович;
- Матюк Сергей Александрович.
"Просим Офис Президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую областную государственную администрацию помочь в освобождении наших людей", - написали в пресс-службе горсовета.
Что делать, если на ваших глазах военные РФ берут людей в плен
В Facebook Верховной Рады Украины написали, что СБУ создала объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ.
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