Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів – список

Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до останнього допомагали місцевим жителям під обстрілами.
Про це повідомили у Бучанській міськраді.
Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.
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Список полонених
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович;
- Матюк Сергій Олександрович.
"Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомогти у звільненні наших людей", – написали в пресслужбі міськради.
Що робити, якщо на ваших очах військові РФ беруть людей у полон
У Facebook Верховна Рада України написала, що СБУ створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.
Якщо ви стали свідком захоплення людини військовими РФ, звертайтесь:
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