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Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів – список

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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16 березня, 11:24
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Російські військові вдерлися в міськраду Бучі, влаштували там безлад та захопили шістьох українців – їхні документи викинули
У Бучі військові РФ захопили заручників
У Бучі військові РФ захопили заручників / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до останнього допомагали місцевим жителям під обстрілами.

Про це повідомили у Бучанській міськраді.

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Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

Список полонених

  • Гапченко Дмитро Олександрович;
  • Черкаський Леонід Юхимович;
  • Циган Микола Володимирович;
  • Ющенко Анатолій Вікторович;
  • Уманець Володимир Олександрович;
  • Матюк Сергій Олександрович.

"Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомогти у звільненні наших людей", – написали в пресслужбі міськради.

Що робити, якщо на ваших очах військові РФ беруть людей у полон

У Facebook Верховна Рада України написала, що СБУ створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.

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Якщо ви стали свідком захоплення людини військовими РФ, звертайтесь:

  • Цілодобові лінії: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
  • Електронна скринька: [email protected]

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