Під Києвом окупанти взяли у полон українських волонтерів – список

Російські військові вдерлися в міськраду Бучі, влаштували там безлад та захопили шістьох українців – їхні документи викинули

У Бучі військові РФ захопили заручників / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до останнього допомагали місцевим жителям під обстрілами.

Про це повідомили у Бучанській міськраді.

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Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

Список полонених

Гапченко Дмитро Олександрович;

Черкаський Леонід Юхимович;

Циган Микола Володимирович;

Ющенко Анатолій Вікторович;

Уманець Володимир Олександрович;

Матюк Сергій Олександрович.

"Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомогти у звільненні наших людей", – написали в пресслужбі міськради.

Що робити, якщо на ваших очах військові РФ беруть людей у полон

У Facebook Верховна Рада України написала, що СБУ створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.

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