Україні потрібен союз із країною, де є ядерна зброя – Данілов

Україні потрібно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає пресслужба Ради національної безпеки та оборони України.
"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей – хто за це відповість? Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія", – сказав Данілов.
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Генсекретар ООН попередив про можливу ядерну війну
Поки Захід вирішує, чи надавати Україні потужнішу зброю для протистояння російському агресору, генсекретар ООН зрозумів, що вже не можна виключати можливості ядерної війни. Про це повідомляє видання Die Welt.
"Переважна більшість втрат серед цивільного населення та переважна більшість знищеної цивільної інфраструктури були завдані російськими збройними силами у війні з Україною, що може призвести до ескалації та глобального конфлікту", – зазначив Антоніу Гутерреш, чітко назвавши Росію агресором.
Раніше він називав застосування ядерної зброї "немислимим". Наразі перспектива ядерного конфлікту перебуває, на думку генсека ООН, "у межах можливого".
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