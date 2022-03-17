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Британская разведка назвала причины неточных авиаударов оккупантов

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17 марта, 03:56
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Более старое оружие врага может привести к увеличению жертв среди мирного населения
Враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения/Фото: коллаж: "Сегодня"
Враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупантыв войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

Об этом сообщает британская разведка.

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"Вооруженные силы РФ могли использовать больше авиационных средств поражения, чем планировали", — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, из-за сокращения запасов высокоточного оружия российские оккупанты могут прибегнуть к использованию более старого и менее точного оружия. Оно менее эффективно в военном отношении и с большой долей вероятности может привести к увеличению жертв среди мирного населения.

Последние отчеты ООН показывают, что в Украине от ударов российских оккупантов пострадали около 1900 украинцев, в том числе 726 погибли. Однако точное число жертв может быть гораздо больше и будет расти, пока идет война.

В Сумской области орудуют оккупанты

В среду, 16 марта, в Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжались серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.

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По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, вчера серьезные бои шли в Ахтырском районе, сразу с нескольких позиций российская армия отступила. Также заметные потери враг понес в районе Тростянца — артиллерия ВСУ нанесла серьезный урон командным пунктам и базам обеспечения противника.

В Боромле украинским защитникам удалось уничтожить несколько САУ и "Бук". Кроме того, существенно поврежден большой склад с боеприпасами. Несколько часов продолжался бой за Великую Писаревку.

"Когда нога российского фашиста ступает на нашу землю — это значит его собачью смерть. Это месть за каждую капельку крови, каждое страдание, каждое переживание наших людей, наших детей", — подчеркнул Живицкий.

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