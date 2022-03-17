Воруют и убивают скот: в Сумской области орудуют российские оккупанты

Села страдают от мародерства

Путин отправил оккупантов в Украину без еды, поэтому они грабят людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 16 марта, в Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжились серьезные бои. Оккупированные русскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и убивает скот, а также производит обыски в домах.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По словам Живицкого, вчера серьезные бои шли в Ахтырском районе, сразу с нескольких позиций российская армия отступила. Также заметные потери враг понес в районе Тростянца — артиллерия ВСУ нанесла серьезный урон командным пунктам и базам обеспечения противника.

В Боромле украинским защитникам удалось уничтожить несколько САУ и "Бук". Кроме того, существенно поврежден большой склад с боеприпасами. Несколько часов продолжался бой за Великую Писаревку.

"Когда нога российского фашиста ступает на нашу землю — это значит его собачью смерть. Это месть за каждую капельку крови, каждое страдание, каждое переживание наших людей, наших детей", — подчеркнул Живицкий.

Очередной фейк от оккупантов

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о Вооруженных Силах Украины. СМИ оккупантов "РИА-Новости" распространили новость о том, что "Народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

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