Оккупанты продолжают наступательную операцию — ВСУ

Украинские защитники дают достойный отпор

Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине прошли 21 сутки войны, которую начала Россия. Противник продолжает наступательную операцию против нашего государства.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

На Волынском направлении российские оккупационные войска при полной поддержке военно-политического руководства Республики Беларусь продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск. Также вооруженными силами Российской Федерации активно употребляется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Республики Беларусь.

На Полесском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов не имеет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевоенной армии Восточного военного округа понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно привлечь резервы.

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На Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы. Противник не оставляет попыток продвинуться южнее города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска. Успеха не имеет.

В Южнобугском операционном районе противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, оккупанты пытаются осуществить перебазирование техники, которая уцелела. Корабельный состав черноморского флота Российской Федерации продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

Ситуация в минувший день

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