В Мариуполе в плен попала известная волонтер-парамедик

Женщина посвятила последние 8 лет спасению жизней украинцев

Юлия "Тайра" Паевская попала в плен. Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе в плен к российским оккупантам попала известная волонтер-парамедик Юлия Паевская, которую все знают под позывным Тайра.

Об этом сообщает народный депутат VIII созыва Оксана Корчинская в Facebook.

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"Сегодня, в 16 часов в Мариуполе, была взята в плен наша сестра, известный волонтер-парамедик Тайра. Вам всем известно, что Тайра спасла тысячи жизней украинцев. Это человек, который посвятил последние 8 лет спасению жизней украинцев. Последние дни Тайра вывозила в Мариуполе, спасала наших гражданских раненых. Сотни и сотни наших раненых, спасенных в Мариуполе благодаря работе Тайры и ее водителя Сергея. Последняя связь была в 16 часов, люди видели, как на районе, когда Тайра как раз выехала на помощь раненым, как на районе ее взяли", – сказала Корчинская.

По ее словам, все сообщения в Сети блокируют и удаляют, связь плохая.

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Об этом написал народный депутат Украины Сергей Тарута в Facebook.