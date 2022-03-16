За три недели РФ разрушила больше, чем за 8 лет на Донбассе – Зеленский

Больше всего пострадали территории Донбасса и приграничных с Россией областей

Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины, в том числе и детей. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Он заявил, что оккупанты больше всего бомбят как раз те города, которые РФ так стремилась "защищать". За три недели войны военные РФ убили более 100 детей.

Свое обращение глава страны опубликовал в Telegram.

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Что сказал Зеленский – главные тезисы

Россию ждет международный трибунал. Оккупанты ответят за каждый акт терроризма против Украины.

В Украине начала работу следственная группа Международного уголовного суда, которая вместе с украинскими правоохранителями собирает доказательства военных преступлений РФ. Зеленский уже пообщался с прокурором суда, который прибыл в Украину.

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По состоянию на утро 16 марта 103 ребенка убиты. Всего по Украине разрушены 400 учебных заведений, больше всего в Донецкой области – 119.

Российские войска нанесли Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет. Больше всего пострадали территории именно Донбасса, а также приграничных областей на российском направлении и юг Украины. Это как раз те города, которые пропагандисты всегда называли домом особенно близких для России людей.

"Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно восстановить справедливость по отношению к Украине. Невозможно будет восстановить международный порядок".

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Противник несет огромные потери – больше 14 тысяч погибших. Мы забираем брошенную технику и используем для обороны.

"Если вам известно, где враг бросил свои танки или другую бронетехнику, панцири или пушки, сообщайте украинским силам", – сказал Зеленский.

8 лет назад РФ провела фейковый референдум в Крыму. Если бы мир тогда более жестко отреагировал на это, то не было бы войны в Украине сейчас. Все это зло родилось с оккупации Крыма.

В Украине будет ежедневная минута молчания. В 9 часов вся страна будет вспоминать украинцев, отдавших жизнь за родину.

Ситуация в Украине 16 марта