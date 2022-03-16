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За три тижні РФ зруйнувала більше, ніж за 8 років на Донбасі – Зеленський

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16 березня, 19:07
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Найбільше постраждали території Донбасу та прикордонних із Росією областей
Окупанти продовжують убивати мирне населення України, зокрема й дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти продовжують убивати мирне населення України, зокрема й дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Він заявив, що окупанти найбільше бомбардують саме ті міста, які РФ так прагнула "захищати". За три тижні війни військові РФ убили понад 100 дітей.

Своє звернення Глава держави опублікував у Telegram.

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Що сказав Зеленський – головні тези

На Росію чекає міжнародний трибунал. Окупанти відповідатимуть за кожний акт тероризму проти України.

В Україні розпочала роботу слідча група Міжнародного кримінального суду, яка разом із українськими правоохоронцями збирає докази військових злочинів РФ. Зеленський уже поспілкувався із прокурором суду, який прибув до України.

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Станом на ранок 16 березня 103 дитини вбито. Загалом по Україні зруйновано 400 навчальних закладів, найбільше у Донецькій області – 119.

Російські війська завдали Україні в сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за 8 років. Найбільше постраждали території саме Донбасу, а також прикордонних областей на російському напрямі та півдні України. Це якраз ті міста, які пропагандисти завжди називали домом особливо близьких для Росії людей.

"Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо відновити справедливість щодо України. Неможливо відновити міжнародний порядок".

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Противник зазнає величезних втрат – понад 14 тисяч загиблих. Ми забираємо кинуту техніку та використовуємо для оборони.

"Якщо вам відомо, де ворог покинув свої танки чи іншу бронетехніку, панцирі чи гармати, повідомляйте українським силам", – сказав Зеленський.

8 років тому РФ провела фейковий референдум у Криму. Якби світ тоді жорсткіше відреагував на це, то не було б війни в Україні зараз. Все це зло народилося з окупації Криму.

В Україні буде щоденна хвилина мовчання. О 9-й годині вся країна згадуватиме українців, які віддали життя за Батьківщину.

Ситуація в Україні 16 березня

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.

  • У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.

  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою у Луганській області.

  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.

  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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