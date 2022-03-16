У Маріуполі в полон потрапила відома волонтерка-парамедик

В Маріуполі у полон до російських окупантів потрапила відома волонтер-парамедик Юлія Паєвська, яку всі знають під позивним Тайра.
Про це повідомляє народний депутат VIII скликання Оксана Корчинська у Facebook.
"Сьогодні, о 16 годині в Маріуполі, була взята в полон наша сестра, відомий волонтер-парамедик Тайра. Вам усім відомо, що Тайра врятувала тисячі життів українців. Це людина, яка присвятила останні 8 років порятунку життів українців. Останні дні Тайра вивозила з Маріуполя, рятувала наших цивільних поранених Сотні та сотні наших поранених, врятованих у Маріуполі завдяки роботі Тайри та її водія Сергія. її взяли", – сказала Корчинська.
За її словами, всі повідомлення в Мережі блокують та видаляють, зв'язок поганий.
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Про це написав народний депутат України Сергій Тарута. Facebook .