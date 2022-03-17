Удары российских войск: в очереди за хлебом в Чернигове погибло 13 человек

Сегодня оккупанты нанесли удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов города

Оккупанты расстреляли очередь за хлебом в Чернигове. Коллаж "Сегодня"

Количество мирных жителей Чернигова, погибших в результате вражеского обстрела возле хлебного магазина, возросло до 13 человек.

Об этом сообщил начальник полиции Черниговской области Владимир Нидзельский в Facebook.

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"Сегодня российские войска нанесли коварные удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов Чернигова. Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей – в очереди за хлебом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек и пострадали десятки мирных граждан", – сказано в сообщении.

Нидзельский добавил, что на месте военного преступления работали следователи полиции. Они тщательно фиксировали обстоятельства и последствия вражеских обстрелов. Полицейские также занимались эвакуацией пострадавших граждан в медицинские учреждения.

Под Черниговом разбили батарею РСЗО России

Возле Чернигова украинские военные обнаружили батарею Реактивных систем залпового огня (РСЗО) врага, которая обстреливала жилые кварталы города.

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Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Север".