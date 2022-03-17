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Удари російських військ: у черзі за хлібом у Чернігові загинуло 13 людей

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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17 березня, 00:01
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Сьогодні окупанти завдали ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів міста
Окупанти розстріляли чергу за хлібом у Чернігові. Колаж "Сьогодні"
Окупанти розстріляли чергу за хлібом у Чернігові. Колаж "Сьогодні"

Кількість мирних жителів Чернігова, які загинули внаслідок ворожого обстрілу біля хлібної крамниці, зросла до 13 людей.

Про це повідомив начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський у Facebook.

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"Сьогодні російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова. Снаряди потрапили в багатоповерхівку і впали на території поблизу магазину. Там якраз стояло багато людей – у черзі за хлібом. Внаслідок ворожої атаки загинули 13 людей і постраждали десятки мирних громадян", – сказано у повідомленні.

Нідзельський додав, що на місці воєнного злочину працювали слідчі поліції. Вони ретельно фіксували обставини та наслідки ворожих обстрілів. Поліцейські також займалися евакуацією постраждалих громадян до медичних закладів.

Під Черніговом розбили батарею РСЗВ Росії

Біля Чернігова українські військові виявили батарею Реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ворога, яка обстрілювала житлові квартали міста.

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Про це повідомило в Facebook Оперативне командування "Північ".

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