Крадуть та вбивають худобу: у Сумській області орудують російські окупанти

Села страждають від мародерства

Путін відправив окупантів в Україну без їжі, тому вони грабують людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 16 березня, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області тривали серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села страждають від мародерства. Ворог краде та вбиває худобу, а також проводить обшуки в будинках.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За словами Живицького, учора серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс в районі Тростянця — артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.

У Боромлі українським захисникам вдалося знищити кілька САУ і "Бук". Крім того, істотно пошкоджений великий склад з боєприпасами. Кілька годин поспіль тривав бій за Велику Писарівку.

"Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю — це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей, наших дітей", — наголосив Живицький.

Черговий фейк від окупантів

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Збройні Сили України. ЗМІ окупантів "РИА-Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.

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