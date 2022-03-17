Крадуть та вбивають худобу: у Сумській області орудують російські окупанти

У середу, 16 березня, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області тривали серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села страждають від мародерства. Ворог краде та вбиває худобу, а також проводить обшуки в будинках.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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За словами Живицького, учора серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс в районі Тростянця — артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.
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У Боромлі українським захисникам вдалося знищити кілька САУ і "Бук". Крім того, істотно пошкоджений великий склад з боєприпасами. Кілька годин поспіль тривав бій за Велику Писарівку.
"Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю — це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей, наших дітей", — наголосив Живицький.
Черговий фейк від окупантів
Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Збройні Сили України. ЗМІ окупантів "РИА-Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.
За інформацією пропагандистів, військові ЗСУ нібито завдадуть ударів по Будинку Уряду, радіотелецентру і військкомату в Донецьку.
"І все виглядало б правдоподібно, якби окупанти додали трохи "мізків" до цього фейку. У демонстрованому ними фото нібито з комп'ютера українських військових слово "об'єкти" написано з російським "э", — йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.