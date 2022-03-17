Російська пропаганда запустила черговий ганебний фейк про ЗСУ

Окупанти не врахували одного нюансу

Окупанти продовжують поширювати фейки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Збройні Сили України. ЗМІ окупантів "РИА-Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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За інформацією пропагандистів, військові ЗСУ нібито завдадуть ударів по Будинку Уряду, радіотелецентру і військкомату в Донецьку.

"І все виглядало б правдоподібно, якби окупанти додали трохи "мізків" до цього фейку. У демонстрованому ними фото нібито з комп'ютера українських військових слово "об'єкти" написано з російським "э", — йдеться в повідомленні.

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