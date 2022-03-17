Російська пропаганда запустила черговий ганебний фейк про ЗСУ

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Збройні Сили України. ЗМІ окупантів "РИА-Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
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За інформацією пропагандистів, військові ЗСУ нібито завдадуть ударів по Будинку Уряду, радіотелецентру і військкомату в Донецьку.
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"І все виглядало б правдоподібно, якби окупанти додали трохи "мізків" до цього фейку. У демонстрованому ними фото нібито з комп'ютера українських військових слово "об'єкти" написано з російським "э", — йдеться в повідомленні.
Ситуація в Україні вчора
- Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня – це двадцять перша доба протистояння України російському вторгненню.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.
- Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.