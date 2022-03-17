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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Вторжение России, день 22-й. Наступление оккупантов захлебывается, захватчики деморализованы и мародерствуют, ВСУ наносит удары по врагу – онлайн

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17 марта, 10:31
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Захватчики распространяют фейки об ВСУ и грабят крестьян в Украине – все, что нужно знать о войне на 17 марта
Война в Украине продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Война в Украине продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Идет 22-й день войны России против Украины. Оккупанты продолжают наступательную операцию. Из-за обстрелов врага гибнут мирные люди. Пропагандисты распространяют позорные фейки о Вооруженных Силах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дома украинцев, которые были уничтожены в результате обстрелов, обязательно будут восстановлены. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам.

Сайт Сегодняпродолжает вести онлайн-репортаж всех военных событий.

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17 марта

10:47 Cегодня в Украине начнут работать еще девять гуманитарных коридоров. Полный список здесь.

10:35 Российские оккупанты разрушили в Киеве дом бывшего мужа Ани Лорак.

10:20 Катя Осадчая жестко ответила MARUV и послала ее вслед за русским военным кораблем.

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09:57Жители Нью-Йорка поддерживают украинцев в борьбе с российским оккупантом. Об этом в своем Twitter написал мэр американского города Эрик Адамс.

09:40 Портал "Сегодня" в аналитической статье "Между войной и миром" выяснил, готов ли ли Китай помогать России в ее агрессии против Украины.

09:30США создали международную группу сыщиков REPO по поиску активов РФ на Западе.

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09:03 В Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов Олега Червова. Его зарыли в Воронеже.

08:36 В разных регионах Украины регулярно задерживают диверсионные группы РФ. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

08:23 Канада запретила белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство. Больше того, наш союзник арестовал тяжелый транспортный самолет России Ан-124 "Руслан" и передаст его Украине.

08:06 Россия в Украине за 22 дня вторжения потеряла больше солдат, чем США за 20 лет в Ираке.

07:54 Как помочь ребенку с высокой температурой в бомбоубежище. Доктор Комаровский на канале Украина дал полезные советы родителям.

07:34 В Киеве сбитая ракета врага рухнула на многоэтажку – есть жертвы.

07:25 РФ выпустила ракеты по трем кораблям Панамы в Черном море – один уже затонул.

07:13 Генштаб ВСУ обнародовал свежую информацию с фронта по состоянию на 06:00.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей. В течение суток украинскими защитниками и защитницами были уничтожены командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа", – рассказали наши военные.

07:00 Российским оккупантам начали транслировать по радио призывы сложить оружие.

04:57 Еще одна компания отказалась от России. Qualcomm перестала продавать процессоры в Российской Федерации. Такое решение связано с нападением РФ на Украину.

03:56 Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

03:31 В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные русскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и убивает скот, а также производит обыски в домах людей.

02:36 Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 марта, выступит перед германским парламентом в связи с агрессией РФ на территории Украины.

01:57 Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

01:40 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина "расплачивается" за непонимание Западом угрозы, исходящей от президента Российской Федерации Владимира Путина.

00:54 Российская пропаганда продолжает распространять фейки о Вооруженных Силах Украины. СМИ оккупантов "РИА-Новости" распространили новость о том, что так называемая "Народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

00:31 Противник продолжает атаковать Украину. По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

00:18 Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников. Россияне более 5 дней склоняли его к сотрудничеству.

00:01 Количество мирных жителей Чернигова, погибших в результате вражеского обстрела возле хлебного магазина, выросло до 13 человек. Оккупанты продолжают уничтожать мирное население.

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