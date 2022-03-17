У Києві збита ракета РФ впала на багатоповерхівку – є жертви (фото, відео)

У Києві вночі 17 березня збили ракету російських окупантів, її залишки впали на житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі. Через це будинок отримав пошкодження, почалася пожежа.
Про це повідомили у ДСНС.
За даними рятувальників, зруйновано конструкції будинку на 16-му та технічному поверхах, зайнялося у квартирі на 16-му поверсі. О 5:49 пожежу на площі 20 кв. м загасили.
Далі по темі
Наразі триває евакуація людей з 11-го поверхів будинку й вище, рятувальники розбирають пошкоджені конструкції будинку та шукають поранених. Загалом на місці працюють 60 спеціалістів ДСНС та 10 одиниць техніки.
За попередньою інформацією, евакуйовано вже 30 людей, з них троє постраждали. Загинула одна людина, але ці дані ще не остаточні.
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
- В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.