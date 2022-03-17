В Украине уже нет мест, где бы не наследили оккупанты – Монастырский

Вся Украина стала одним военным лагерем в борьбе против захватчиков

Глава МВД Денис Монастырский рассказал о ситуации в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

В разных регионах Украины регулярно задерживают диверсионные группы РФ. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает правительственный портал.

"К сожалению, в Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или где не находились бы представители диверсионных групп... В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине. Эта проблема сегодня есть повсюду", – отметил Монастырский.

Он также рассказал о сокращении числа блокпостов на автодорогах страны: из 2 тысяч их осталось 1,5 тысячи, и планируется оставить 800. Главными на блокпостах будут представители Нацполиции.

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Кроме того, Монастырский сообщил о задержании оккупантами представителей органов госвласти и активистов, которые выходят на улицы городов с протестами против вторжения и помогают с распределением гуманитарной помощи, поступающей мирным гражданам с неоккупированной территории Украины.

Ситуация в Украине 17 марта