Гуманитарные коридоры 17 марта – из каких городов начнут эвакуацию

В Украине продолжают вывозить мирное население из самых горячих точек и завозить туда помощь – сегодня планируют девять гумкоридоров

В Украине проводят эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодня, 17 марта, согласовали девять гуманитарных коридоров. По ним украинцы смогут эвакуироваться из городов, которые чаще всего бомбят российские оккупанты.

Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Гуманитарные коридоры:

Донецкая область: Мариуполь – Запорожье. Планируют отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя. Также туда отправят цистерну с топливом, чтобы заправить автомобили людям.

Мариуполь – Запорожье. Планируют отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя. Также туда отправят цистерну с топливом, чтобы заправить автомобили людям. Киевская область: город Бородянка – Житомир, село Шевченково – Бровары. Также планируют доставить гуманитарную помощь (продукты и медикаменты) в города Гостомель, Буча, села Семиполки, Марковцы, Опанасов.

город Бородянка – Житомир, село Шевченково – Бровары. Также планируют доставить гуманитарную помощь (продукты и медикаменты) в города Гостомель, Буча, села Семиполки, Марковцы, Опанасов. Харьковская область: Харьков – Волчанск.

Кроме того, сегодня в Украине создали Национальное информационное бюро в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

Сколько украинцев покинуло страну из-за войны

С начала войны России против Украины более 3 миллионов украинцев покинули свою страну, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Еще две недели назад беженцев было втрое меньше – 1 миллион.

"Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины отчаянно нуждается в мире. И люди во всем мире требуют этого. Россия должна немедленно прекратить эту войну", - написал он.