Гуманитарные коридоры 17 марта – из каких городов начнут эвакуацию

На сегодня, 17 марта, согласовали девять гуманитарных коридоров. По ним украинцы смогут эвакуироваться из городов, которые чаще всего бомбят российские оккупанты.
Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Гуманитарные коридоры:
- Донецкая область: Мариуполь – Запорожье. Планируют отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя. Также туда отправят цистерну с топливом, чтобы заправить автомобили людям.
- Киевская область: город Бородянка – Житомир, село Шевченково – Бровары. Также планируют доставить гуманитарную помощь (продукты и медикаменты) в города Гостомель, Буча, села Семиполки, Марковцы, Опанасов.
- Харьковская область: Харьков – Волчанск.
Кроме того, сегодня в Украине создали Национальное информационное бюро в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.
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С начала войны России против Украины более 3 миллионов украинцев покинули свою страну, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Еще две недели назад беженцев было втрое меньше – 1 миллион.
"Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины отчаянно нуждается в мире. И люди во всем мире требуют этого. Россия должна немедленно прекратить эту войну", - написал он.