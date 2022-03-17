Гуманітарні коридори 17 березня – з яких міст почнуть евакуацію

В Україні продовжують вивозити мирне населення з найгарячіших точок та завозити туди допомогу – сьогодні планують дев'ять гумкоридорів

В Україні проводять евакуацію / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні, 17 березня, погодили дев'ять гуманітарних коридорів. Через них українці зможуть евакуюватися з міст, які найчастіше бомбардують російські окупанти.

Про це заявила на брифінгу віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Гуманітарні коридори:

Донецька область: Маріуполь – Запоріжжя. Планують відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська, щоб забрати людей з Маріуполя. Також туди відправлять цистерну з пальним, щоб заправити автомобілі людям.

Маріуполь – Запоріжжя. Планують відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська, щоб забрати людей з Маріуполя. Також туди відправлять цистерну з пальним, щоб заправити автомобілі людям. Київська область: місто Бородянка – Житомир, село Шевченкове – Бровари. Також планують доставити гуманітарну допомогу (продукти та медикаменти) до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці, Опанасів.

місто Бородянка – Житомир, село Шевченкове – Бровари. Також планують доставити гуманітарну допомогу (продукти та медикаменти) до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці, Опанасів. Харківська область: Харків – Вовчанськ

Крім того, сьогодні в Україні створили Національне інформаційне бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Скільки українців залишило країну через війну

З початку війни Росії проти України понад 3 мільйони українців залишили свою країну, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Ще два тижні тому біженців було втричі менше – 1 мільйон.

"Понад 3 мільйони українських біженців залишили свою країну. Народ України відчайдушно потребує миру. І люди в усьому світі вимагають цього. Росія має негайно припинити цю війну", – написав він.