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Сколько украинцев покинули страну из-за войны – в ООН подсчитали

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17 марта, 09:45
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Украинцы массово выезжают за границу, спасаясь от обстрелов и гибели во время войны – количество беженцев значительно выросло
Более 3 млн украинцев выехали за границу
Более 3 млн украинцев выехали за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны России против Украины более 3 миллионов украинцев покинули свою страну. Еще две недели назад беженцев было втрое меньше – 1 миллион.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Генсек призвал страну-оккупанта прекратить войну против Украины.

"Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины отчаянно нуждается в мире. И люди во всем мире требуют этого. Россия должна немедленно прекратить эту войну", - написал он.

В ООН подсчитали украинских беженцев. Скриншот

Эвакуационные поезда 17 марта

В "Укрзализныце" сообщили, что пассажиры могут воспользоваться эвакуационными поездами из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и Запорожья. Они будут ездить по такому графику:

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  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов;
  • 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 10:30 – №903/904 Днепр – Дрогобыч;
  • 13:00 – №273/274 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №275/276 Краматорск – Львов;
  • 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород;
  • 10:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
  • 16:05 – №225/226 Запорожье – Ковель;
  • 18:00 – №234/233 Запорожье – Ужгород.
  • 22:32 – Одесса – Ужгород;
  • 19:13 – Киев – Хелм.

Рейсы в Польшу:

  • 10:00 – 902/901 Запорожье-1 – Хелм;
  • 12:12 – 7609 Львов – Пшемысль;
  • 15:40 – 7611 Львов – Пшемысль;
  • 18:22 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава;
  • 19:55 – 7601 Львов – Пшемысль.

Рейсы в Словакию:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

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