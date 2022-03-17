Скільки українців залишили країну через війну – в ООН підрахували

З початку війни Росії проти України понад 3 мільйони українців залишили свою країну. Ще два тижні тому біженців було втричі менше – 1 мільйон.
Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Генсек закликав країну-окупанта зупинити війну проти України.
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"Понад 3 мільйони українських біженців залишили свою країну. Народ України відчайдушно потребує миру. І люди у всьому світі вимагають цього. Росія має негайно припинити цю війну", – написав він.
Евакуаційні поїзди 17 березня
В "Укрзалізниці" повідомили, що пасажири можуть скористатися евакуаційними поїздами з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу та Запоріжжя. Вони їздитимуть за таким графіком:
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
- 14:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 10:30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич;
- 13:00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №275/276 Краматорськ – Львів;
- 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород;
- 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
- 16:05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
- 18:00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.
- 22:32 – Одеса – Ужгород;
- 19:13 – Київ – Хелм.
Рейси до Польщі:
- 10:00 – 902/901 Запоріжжя-1 – Хелм;
- 12:12 – 7609 Львів – Пшемисль;
- 15:40 – 7611 Львів – Пшемисль;
- 18:22 – 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
- 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава;
- 19:55 – 7601 Львів – Пшемисль.
Рейси до Словаччини:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).