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Скільки українців залишили країну через війну – в ООН підрахували

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17 березня, 09:45
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Українці масово виїжджають за кордон, рятуючись від обстрілів та загибелі під час війни – кількість біженців значно зросла
Понад 3 млн українців виїхали за кордон
Понад 3 млн українців виїхали за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни Росії проти України понад 3 мільйони українців залишили свою країну. Ще два тижні тому біженців було втричі менше – 1 мільйон.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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Генсек закликав країну-окупанта зупинити війну проти України.

"Понад 3 мільйони українських біженців залишили свою країну. Народ України відчайдушно потребує миру. І люди у всьому світі вимагають цього. Росія має негайно припинити цю війну", – написав він.

В ООН підрахували українських біженців. Скріншот

Евакуаційні поїзди 17 березня

В "Укрзалізниці" повідомили, що пасажири можуть скористатися евакуаційними поїздами з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу та Запоріжжя. Вони їздитимуть за таким графіком:

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  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
  • 14:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 10:30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич;
  • 13:00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №275/276 Краматорськ – Львів;
  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород;
  • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
  • 16:05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
  • 18:00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.
  • 22:32 – Одеса – Ужгород;
  • 19:13 – Київ – Хелм.

Рейси до Польщі:

  • 10:00 – 902/901 Запоріжжя-1 – Хелм;
  • 12:12 – 7609 Львів – Пшемисль;
  • 15:40 – 7611 Львів – Пшемисль;
  • 18:22 – 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
  • 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава;
  • 19:55 – 7601 Львів – Пшемисль.

Рейси до Словаччини:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

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