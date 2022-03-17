В Европе сейчас уничтожают целый народ: Зеленский обратился к Бундестагу

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами немецкого Бундестага по видеосвязи. Он рассказал, что происходит в Украине из-за агрессии России, и предупредил об опасности для Европы.
"Обращаюсь к вам после 3 недель полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Россия бомбит наши города, жилые дома реактивной артиллерией. Погибли тысячи украинцев", — сказал он.
Зеленский сравнил Россию с Берлинской стеной.
"Вы снова очутились за стеной. Не за Берлинской стеной, а в сердце Европы, где свобода. Эта стена крепнет с каждым упавшим на нашу землю снарядом, с каждым не принятым вами решением", — подчеркнул президент.
Также Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в ЕС.
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Президент отметил, недостаточно учить уроки истории, их нужно применять на практике:
"Вы сказали, что Холокост никогда не может повториться. Но еще раз в Европе предпринимается попытка уничтожить целый народ. Почему? По какой причине?" – спросил он.
Зеленский напомнил немецким парламентариям: Украина всегда говорила, что газопровод "Северный поток-2" — это оружие России.
Президент призвал поддержать украинцев и помочь окончить войну.
Война в Украине 17 марта
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Враг в полной мере не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевом.
- Враг оккупировал около 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать русское телевидение, чтоб распространять русскую пропаганду и фейки.
- Командиры армии агрессора убегают, оставляя солдат без еды и оружия: об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родителями