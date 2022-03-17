В Европе сейчас уничтожают целый народ: Зеленский обратился к Бундестагу

Президент Украины призвал Германию помочь Украине закончить войну

Владимир Зеленский обратился к парламенту Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами немецкого Бундестага по видеосвязи. Он рассказал, что происходит в Украине из-за агрессии России, и предупредил об опасности для Европы.

"Обращаюсь к вам после 3 недель полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Россия бомбит наши города, жилые дома реактивной артиллерией. Погибли тысячи украинцев", — сказал он.

Зеленский сравнил Россию с Берлинской стеной.

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"Вы снова очутились за стеной. Не за Берлинской стеной, а в сердце Европы, где свобода. Эта стена крепнет с каждым упавшим на нашу землю снарядом, с каждым не принятым вами решением", — подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в ЕС.

Президент отметил, недостаточно учить уроки истории, их нужно применять на практике:

"Вы сказали, что Холокост никогда не может повториться. Но еще раз в Европе предпринимается попытка уничтожить целый народ. Почему? По какой причине?" – спросил он.

Зеленский напомнил немецким парламентариям: Украина всегда говорила, что газопровод "Северный поток-2" — это оружие России.

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Президент призвал поддержать украинцев и помочь окончить войну.

Война в Украине 17 марта