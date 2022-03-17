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РФ выпустила ракеты по трем кораблям Панамы в Черном море – один уже затонул

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17 марта, 06:40
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Еще три иностранных корабля пострадали от обстрела российских войск – их подбили ракетами
Оккупанты подбили три судна в Черном море
Оккупанты подбили три судна в Черном море / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ударили ракетами по трем кораблям под панамским флагом в Черном море. Одно судно затонуло, но обошлось без жертв. Два других корабля остаются на плаву с повреждениями.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Морское управление Панамы.

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Администратор Панамского морского управления Нориэль Арауз заявил, что количество атакованных кораблей еще может увеличиваться. Он не исключил, что РФ будет и дальше палить по кораблям в Черном море.

Пока неизвестно, почему флот оккупантов решил атаковать корабли. Ракеты попали в такие суда:

  • балкер Namura Queen;
  • балкер Lord Nelson;
  • теплоход Helt.

Одно из судов затонуло, а два держатся на плаву, но с повреждениями. К счастью, люди в результате обстрелов не пострадали.

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"У нас было 3 корабля, которые были атакованы российскими ракетами, но экипажи сейчас в безопасности. Мы получили материальный ущерб", – сказал Арауз.

Он добавил, что в акватории Черного моря сейчас находятся минимум 10 других кораблей под флагом Панамы. Они не могут покинуть район, потому что российский флот ограничивает выход судов.

Ситуация в Украине 17 марта

  • Противник продолжает атаковать Украину. По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
  • Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
  • Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
  • В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враги крадут и забивают скот, а также производит обыски в домах людей.

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