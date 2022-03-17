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РФ випустила ракети по трьох кораблях Панами в Чорному морі – один уже затонув

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17 березня, 06:40
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Ще три іноземні кораблі постраждали від обстрілу російських військ – їх підбили ракетами
Окупанти підбили три судна у Чорному морі
Окупанти підбили три судна у Чорному морі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вдарили ракетами по трьох кораблях під панамським прапором у Чорному морі. Одне судно затонуло, але обійшлося без жертв. Два інші кораблі залишаються на плаву з пошкодженнями.

Про це пише Reuters, посилаючись на Морське управління Панами.

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Адміністратор Панамського морського управління Норіель Арауз заявив, що кількість атакованих кораблів ще може збільшуватись. Він припустив, що РФ і далі гатитиме по кораблях у Чорному морі.

Поки що невідомо, чому флот окупантів вирішив атакувати кораблі. Ракети потрапили у такі судна:

  • балкер Namura Queen;
  • балкер Lord Nelson;
  • теплохід Helt.

Одне із суден затонуло, а два тримаються на плаву, але з пошкодженнями. На щастя, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

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"У нас було 3 кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпажі нині в безпеці. Ми отримали матеріальні збитки", – сказав Арауз.

Він додав, що в акваторії Чорного моря перебувають щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами. Вони не можуть покинути район, бо російський флот обмежує вихід суден.

Ситуація в Україні 17 березня

  • Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 16 березня ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.
  • Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
  • Російські окупанти у війні проти України могли використати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Однак ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
  • В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Вороги крадуть та забивать худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.

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