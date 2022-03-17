Латвия предложила провести "трибунал для Путина" в Харькове или Мариуполе

А пока Украины обороняется, партнеры должны предоставить ей дополнительное оружие

Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный трибунал по военным преступлениям России должен проводиться в тех городах, которые подверглись особо жестоким разрушениям. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", – написал Эдгарс Ринкевичс.

Russian war crimes tribunal should not be held in Nuremberg or the Hague but in Mariupol or Kharkiv, those responsible must face severe punishment. In a meanwhile #Ukraine must be provided with more weapons, this is not about provoking Russia but about saving civilian lives — Edgars Rinkvis (@edgarsrinkevics) March 17, 2022

Также он отметил, что союзникам следует предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.

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Трибунал против России

В Гааге началось расследование военных преступлений России. Внимание будет уделено нападению РФ на Украину.

Также сообщалось, что Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

Преступления РФ

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои злодеяния.