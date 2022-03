Латвия предложила провести "трибунал для Путина" в Харькове или Мариуполе

Международный трибунал по военным преступлениям России должен проводиться в тех городах, которые подверглись особо жестоким разрушениям. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Russian war crimes tribunal should not be held in Nuremberg or the Hague but in Mariupol or Kharkiv, those responsible must face severe punishment. In a meanwhile #Ukraine must be provided with more weapons, this is not about provoking Russia but about saving civilian lives