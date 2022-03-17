В Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже

Истории подвигов

Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.

Слава Україні!