В Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже

Украинские защитники ликвидировали заместителя командира авиационного полка оккупантов подполковника Олега Червова. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.
Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.
Стоит отметить, что о гибели замкомполка до похорон официально не сообщали ни жителям города, ни прессе.
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Потери в руководстве оккупантов
Россия продолжает терять в Украине командный состав своих подразделений:
- 11 марта наши военные ликвидировали генерал-майора Андрея Колесникова. Он был командующим 29-й армией Восточного военного округа.
- 12 марта был убит командир танковой роты старший лейтенант Николай Шумицкий из Иркутска. Он был одним из тех, кто оккупировал Запорожскую АЭС.
- Также оккупанты остались без полковника Сергея Порохни. Он был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, которая дислоцируется в Центральном военном округе РФ и базируется в Башкортостане на Южном Урале.
- Полк "Азов" сообщил о ликвидации еще одного российского генерала, пришедшего воевать с Украиной. Это Олег Митяев.