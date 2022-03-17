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Россия в Украине за 22 дня вторжения потеряла больше солдат, чем США за 20 лет в Ираке

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17 марта, 07:55
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Если подразделение теряет хотя бы 10% личного состава, оно становится недееспособным – в отчетах разведки CША уже описали этот итог для оккупантов
РФ теряет солдат в боях против ВСУ
РФ теряет солдат в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

За три недели войны в Украине погибло больше российских солдат, чем американцев в Ираке и Афганистане за 20 лет. По "самым скромным оценкам США", Россия потеряла уже более 7000 военных. Однако на самом деле этот показатель почти в два раза больше. ВСУ насчитали уже как минимум 13 500 потерь личного состава оккупантов.

Об этом пишет The New York Times.

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"По оценкам американской разведки, с начала вторжения России в Украину погибло более 7000 российских военнослужащих. Это больше, чем количество американских военнослужащих, погибших за 20 лет в Ираке и Афганистане, вместе взятых", – говорится в сообщении.

По словам американских военных, такие потери всего за три недели боев говорят о серьезных последствиях для российских подразделений. Чиновники Пентагона говорят, что даже 10% потерь для одного подразделения, включая убитых и раненых, делают его неспособным выполнять боевые задачи.

"Сейчас, когда в войне против Украины участвует более 150 000 российских военнослужащих, российские потери, включая примерно от 14 000 до 21 000 раненых, близки к этому уровню", – пишет The New York Times.

В одном из отчетов американской разведки основное внимание уделялось низкому моральному духу российских военнослужащих. Там описывали, как солдаты РФ в Украине просто бросают свою технику и прячутся в лесу.

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Потери РФ растут

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.

"Потери точно растут, около 500-1000 в день, но сосчитать трудно. 14-15 тысяч точно, но осторожно стоит говорить о более чем 12 тысячах, еще 18 тысяч доведено до состояния небоеготовности. Из участвующих здесь в боях 65 тысяч, очевидно, они потеряли более 30% состава", – рассказал Арестович.

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