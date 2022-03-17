Бомбосховище витримало! Що сталося у драмтеатрі Маріуполя після авіанальоту Росії

На драматичний театр, де ховалися сотні мирних жителів, скинули бомбу – через постійні обстріли завали почали розбирати лише наступного дня

Окупанти скинули бомби на драмтеатр / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі після авіаудару окупантів по драмтеатру, де ховалися від обстрілів мирні жителі, усі вижили. Завали вже почали розбирати.

Про це написав нардеп Сергій Тарута.

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"Після страшної ночі невідомості до ранку 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя!

Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живими!", – Заявив він.

З учорашнього дня туди не могли дістатися рятувальники, ніхто не знав, чи люди вижили під завалами. У Мережі писали, що бомбосховище у театрі також засипало. На щастя, воно витримало удар.

Ситуація у Маріуполі