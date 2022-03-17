Бомбосховище витримало! Що сталося у драмтеатрі Маріуполя після авіанальоту Росії

У Маріуполі після авіаудару окупантів по драмтеатру, де ховалися від обстрілів мирні жителі, усі вижили. Завали вже почали розбирати.
Про це написав нардеп Сергій Тарута.
"Після страшної ночі невідомості до ранку 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя!
Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живими!", – Заявив він.
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З учорашнього дня туди не могли дістатися рятувальники, ніхто не знав, чи люди вижили під завалами. У Мережі писали, що бомбосховище у театрі також засипало. На щастя, воно витримало удар.
Ситуація у Маріуполі
12 березня у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана та його дружини Роксолани, де від обстрілу ховаються люди.
Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за 13 було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.
Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.
Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти беруть ізмором, погіршується з кожним днем. Вже більше тижня люди не мають доступу до очищеної питної води.
У Маріуполі у полон до російських окупантів потрапила відома волонтер-парамедик Юлія Паєвська, яку всі знають під позивним Тайра.
- 16 березня російські кораблі розпочали обстріл Маріуполя з моря. Вогонь вели із району Білосарайської коси.